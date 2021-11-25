По словам Дениса Монастырского, использование служебной авиации должностными лицами, предусмотренное протоколом. Поэтому в том, что Андрей Ермак мог на вертолете летать в Карпаты, руководитель МВД делает вид, что ничего не видит.

Реакция Офиса Президента странная, – Ткач о расследовании по юбилею Ермака

Монастырский читал расследование журналистов

Денис Монастырский заявил, что читал расследование журналистов "Украинской правды" о праздновании дня рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Глава МВД убежден, что в ОП предоставили исчерпывающие комментарии. Однако министр заверил, что даже если бы Ермак использовал вертолет ГСЧС, то в этом бы не было ничего противоправного.

Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом Президента. Однако согласно протоколам, это (ведомственная авиация — 24 канал) может использоваться соответствующими должностными лицами,

– заявил Монастырский.

В то же время в Офисе Президента опровергли информацию о праздновании Андреем Ермаком 50-летнего юбилея в Карпатах.

Расследование о праздновании в Карпатах: главное