По словам Дениса Монастырского, использование служебной авиации должностными лицами, предусмотренное протоколом. Поэтому в том, что Андрей Ермак мог на вертолете летать в Карпаты, руководитель МВД делает вид, что ничего не видит.
Реакция Офиса Президента странная, – Ткач о расследовании по юбилею Ермака
Монастырский читал расследование журналистов
Денис Монастырский заявил, что читал расследование журналистов "Украинской правды" о праздновании дня рождения руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Глава МВД убежден, что в ОП предоставили исчерпывающие комментарии. Однако министр заверил, что даже если бы Ермак использовал вертолет ГСЧС, то в этом бы не было ничего противоправного.
Я прочитал соответствующее журналистское расследование, а все остальные комментарии были исчерпывающе предоставлены Офисом Президента. Однако согласно протоколам, это (ведомственная авиация — 24 канал) может использоваться соответствующими должностными лицами,
– заявил Монастырский.
В то же время в Офисе Президента опровергли информацию о праздновании Андреем Ермаком 50-летнего юбилея в Карпатах.
Расследование о праздновании в Карпатах: главное
- Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование, в котором говорится о том, что руководитель ОП Андрей Ермак отпраздновал 50-летний юбилей на президентской даче в Гуте в Карпатах.
- По данным расследования, 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, касающийся группы "Приват" олигарха Игоря Коломойского. В то же время официальной информации о том, были на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет. Празднование якобы длилось 4 дня.
- Андрей Ермак заявил, что дня рождения не праздновал вообще и в Карпатах не был.