Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель отдела расследований издания "Украинская правда" Михаил Ткач. По его словам, запрос в Офис Президента прислали вовремя.

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"Я оцениваю реакцию Офиса Президента как странную. Если посмотреть, как быстро ОП в соцсетях отреагировал на публикацию "Украинской правды", то это, мне кажется, до часа", – сказал Михаил Ткач.

У ОП было более 7 часов, – Ткач

Журналист рассказал, что направил запрос на почту Офиса Президента, у которого было более 7 часов, чтобы отреагировать, ответить на вопрос и отметить свою позицию.

Почему Офис Президента не отреагировал на запрос и какие есть ограничения по времени, то есть за сколько его надо присылать – это другой вопрос, добавил Михаил Ткач.

Запрос мы прислали вовремя. Время в Офисе Президента для того, чтобы отреагировать на наше расследование было. Почему они не воспользовались такой возможностью – не понимаю. Михаил Ткач Руководитель отдела расследований издания "Украинская правда"

Ткач о реакции ОП на расследование: смотрите видео

Что этому предшествовало