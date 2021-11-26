Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на своем пресс-марафоне 26 ноября. Однако гарант подтвердил, что украинская сторона предлагала снизить себестоимость транзита так, чтобы она была меньше, чем любые другие потоки.

К теме Россия нарастила транзит газа через Украину, но качает меньше, чем по контракту

Российская сторона на это не согласилась.

Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт. Но предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" не было,

– добавил президент.

Заметим, что в ноябре 2021 года российский "Газпром" нарастил транзит газа через украинскую газотранспортную систему до уровней, которые были в октябре. Но такое количество все еще остается ниже законтрактованных уровней.

Транзит российского газа: главные новости