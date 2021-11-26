Про це Президент України Володимир Зеленський розповів на своєму пресмарафоні 26 листопада. Однак гарант підтвердив, що українська сторона пропонувала знизити собівартість транзиту так, щоб вона була меншою, ніж будь-які інші потоки.
До теми Росія наростила транзит газу Україною, але качає менше, ніж за контрактом
Натомість російська сторона на це не погодилась.
Я чув риторику з російського боку, що вони готові на продовження контракту. Але, предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" не було,
– додав президент.
Зауважимо, що у листопаді 2021 року російський "Газпром" таки наростив транзит газу через українську газотранспортну систему до рівнів, які були у жовтні. Натомість така кількість все ще залишається нижчою за законтрактовані рівні.
Транзит російського газу: головні новини
- Російський "Газпром" пообіцяв з 8 листопада наростити поставки газу в Європу. Однак компанія не зробила цього, тож ціни повернулися до 990 доларів за тисячу кубів.
- Росія продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.
- У такий спосіб Кремль сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу, якщо європейський регулятор не схвалить запуск газопроводу "Північний потік-2".