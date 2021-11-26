Про це Президент України Володимир Зеленський розповів на своєму пресмарафоні 26 листопада. Однак гарант підтвердив, що українська сторона пропонувала знизити собівартість транзиту так, щоб вона була меншою, ніж будь-які інші потоки.

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Натомість російська сторона на це не погодилась.

Я чув риторику з російського боку, що вони готові на продовження контракту. Але, предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" не було,

– додав президент.

Зауважимо, що у листопаді 2021 року російський "Газпром" таки наростив транзит газу через українську газотранспортну систему до рівнів, які були у жовтні. Натомість така кількість все ще залишається нижчою за законтрактовані рівні.

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