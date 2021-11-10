Демченко получил статус УБД за участие в АТО и обеспечение ее проведения. Об этом говорится в ответе на запрос аналитика группы "Левиафан" Николая Мельника.

Кстати Зеленский ввел новых министров в состав СНБО и заменил Резникова в делегации в ТКГ

Подтверждение статуса УБД

Есть выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года. В ней говорится о привлечении к проведению АТО, распоряжении главы Администрации президента от 3 октября 2014 года, а также справке о непосредственном участии лица в АТО, выданной аппаратом Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года.

В министерстве отметили, что перед предоставлением статуса участника боевых действий каждого человека проверяют. К слову, Мельник утверждает, что Демченко не воевал ни дня, но имеет статус УБД.

"И все в рамках действующего законодательства и по результатам межведомственной комиссии", – возмутился аналитик.



Ответ Минветеранов / Фото Николая Мельника



Ответ Минветеранов / Фото Николая Мельника

Кто такой Руслан Демченко

Источник: СНБО

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины родился 15 июля 1965 года в Киеве.

Он окончил Киевский государственный университет имени Шевченко по специальности специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Работал в МИД, занимал должность второго секретаря Посольства Украины в США. В 2005 году занимался внешней политикой в Секретариате Президента Украины Виктора Ющенко.

С 2006 года возглавлял офис Президента Украины. А в разные годы был советником Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Заметим, что журналисты "Радио Свобода" провели расследование и выяснили, что в окружении президента Владимира Зеленского есть люди, которые лоббировали Харьковские соглашения. Среди них и Руслан Демченко. По данным "Европейской правды", Демченко был "серым кардиналом" МИД, в министерстве он отвечал за отношения Украины с Россией.