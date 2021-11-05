Ранее первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе был Алексей Резников. 4 ноября его назначили министром обороны.

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Временно украинскую делегацию в ТКГ возглавил Костин

Согласно указу президента Зеленского, Резникова вывели из состава украинской делегации в ТКГ. Временным исполняющим обязанности первого заместителя главы делегации назначили Андрея Костина. Ранее он был представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Обратите внимание! Возглавляет украинскую делегацию в ТКГ Леонид Кравчук. Он после операции на сердце и пребывании в реанимации проходит реабилитацию в Германии. Как отмечал ранее Резников, планов менять Кравчука нет.

Новые министры вошли в состав СНБО

Отдельным указом глава государства вывел из состава Совета нацбезопасности и обороны бывшего министра обороны Андрея Тарана, экс-министра экономики и бывшего первого вице-премьера Алексея Любченко, а также экс-вице-премьера Олега Уруского.

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Согласно этому же указу в состав СНБО вошли глава Минстратегпрома Павел Рябикин, первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. В персональном составе Совета нацбезопасности и обороны утвердили министра обороны Алексея Резникова.