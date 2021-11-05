Раніше першим заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі був Олексій Резніков. 4 листопада його призначили міністром оборони.

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Тимчасово українську делегацію в ТКГ очолив Костін

Згідно з указом президента Зеленського, Резнікова вивели зі складу української делегації в ТКГ. Тимчасовим виконувачем обов'язків першого заступника голови делегації призначили Андрія Костіна. Раніше він був представником України у робочій групі з політичних питань.

Зверніть увагу! Очолює українську делегацію у ТКГ Леонід Кравчук. Він після операції на серці те перебування реанімації проходить реабілітацію Німеччині. Як зазначав раніше Резніков, планів міняти Кравчука немає.

Нові міністри увійшли до складу РНБО

Окремим указом глава держави вивів зі складу Ради нацбезпеки та оборони колишнього міністра оборони Андрія Тарана, ексміністра економіки та колишнього першого віцепрем'єра Олексія Любченка, а також ексвіцепрем'єра Олега Уруського.

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Згідно з цим самим указом до складу РНБО увійшли голова Мінстратегпрому Павло Рябікін, перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У персональному складі Ради нацбезпеки та оборони затвердили міністра оборони Олексія Резнікова.