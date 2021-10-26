До речі, наразі Кравчука в ТКГ тимчасово заміняє його заступник Олександр Мережко. Про це заявив Олексій Резніков у коментарі виданню 26 жовтня.
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Резніков заявив, що наразі не планують замінити Кравчука в ТКГ
У ЗМІ мовилось, що замість Леоніда Кравчука главою української делегації у ТКГ можуть призначити Сергія Льовочкіна, колишнього голову адміністрації президента часів президента-втікача Віктора Януковича. Проте міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив, що "ця інформація не відповідає дійсності".
Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки,
– заявив Резніков.
Він запевнив, що "жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планують". Олексій Резніков заявив, що робота триває.
"Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки", – сказав перший заступник глави української делегації у ТКГ.
Стан здоров'я Леоніда Кравчука: що відомо
- У червні 2021 року першому президенту України та главі української делегації у ТКГ Леоніду Кравчуку зробили операцію на серці.
- У вересні художник Сергій Поярков розповів, що Кравчука оперував відомий кардіохірург Борис Тодуров у Київському центрі серця.
- 21 жовтня речника української делегації Олексій Арестович розповів, що реабілітація Леоніда Кравчука в Німеччині проходить успішно. Спікер української сторони в Тристоронній контактній групі переконаний, що політик неодмінно одужає.
- Згодом Арестович пояснив, що, найімовірніше, перший президент України не братиме участі у засіданнях ТКГ до кінця 2021 року.