До речі, наразі Кравчука в ТКГ тимчасово заміняє його заступник Олександр Мережко. Про це заявив Олексій Резніков у коментарі виданню 26 жовтня.

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Резніков заявив, що наразі не планують замінити Кравчука в ТКГ

У ЗМІ мовилось, що замість Леоніда Кравчука главою української делегації у ТКГ можуть призначити Сергія Льовочкіна, колишнього голову адміністрації президента часів президента-втікача Віктора Януковича. Проте міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив, що "ця інформація не відповідає дійсності".

Це чиясь бурхлива фантазія, яка не має нічого спільного з реальністю і не підкріплена жодними фактами... Рішення про зміни у складі делегації, і у "Мінську", і у "нормандській четвірці", ухвалює президент і про жодні ротації не йшлося. Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Тож, все це безглузді чутки,

– заявив Резніков.

Він запевнив, що "жодних змін у складі делегації у ТКГ не було і не планують". Олексій Резніков заявив, що робота триває.

"Особливих очікувань немає, ілюзій не маємо, але це не скасовує необхідності продовжувати консультації та докладати максимум зусиль для проведення саміту "нормандської четвірки", – сказав перший заступник глави української делегації у ТКГ.

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