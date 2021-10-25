Сергій Гармаш заявив, що наразі є люди, які замінюють Кравчука. Про це член ТКГ заявив у ефірі одного з українських телеканалів.
До теми Думаю, що він одужає, – Арестович розповів про реабілітацію Леоніда Кравчука
Питання кадрів не стоїть, – Гармаш
Ми сподіваємося, що Леонід Макарович все-таки відновиться і повернеться до роботи,
– заявив Гармаш.
Він пояснив, що наразі його замінює віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Якщо не може Резніков – у нас є ще один заступник голови делегації Олександр Мережко (нардеп, віцепрезидент ПАРЄ – 24 канал). Вони всі досить ефективні, тому наразі питання кадрів не стоїть", – пояснив Гармаш.
Коротко про стан здоров'я Леоніда Кравчука
- Олексій Арестович розповів, що реабілітація першого президента України Леоніда Кравчука в Німеччині проходить успішно. Спікер української сторони в Тристоронній контактній групі переконаний, що політик неодмінно одужає.
- Станом на 6 вересня, художник Сергій Поярков розповів, що Кравчуку провів операцію за серці в Київському центрі серця кардіохірург Борис Тодуров.
- Перед цим, у серпні Арестович заявив, що перший президент України, найімовірніше, не братиме участі у засіданнях ТКГ до кінця 2021 року.