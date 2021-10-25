Сергей Гармаш заявил, что сейчас есть люди, которые заменяют Кравчука. Об этом член ТКГ заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Вопрос кадров не стоит, – Гармаш

Мы надеемся, что Леонид Макарович все-таки восстановится и вернется к работе,

– заявил Гармаш.

Он пояснил, что сейчас его заменяет вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Если не может Резников – у нас есть еще один заместитель главы делегации Александр Мережко (нардеп, вице-президент ПАСЕ – 24 канал). Они все достаточно эффективны, поэтому пока вопрос кадров не стоит", – пояснил Гармаш.

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