Через це перший президент України, найімовірніше, не братиме участі у засіданнях ТКГ до кінця 2021 року. Про це в ефірі одного з українських телеканалів 30 серпня сказав Олексій Арестович.

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Кравчук перебуває у складному період реабілітації

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович повідомив, що глава делегації Леонід Кравчук перебуває "у складному періоді реабілітації".

Людині 87 рік, а операція на серці – це завжди дуже складно,

– зазначив Арестович.

За його словами, поки що керувати українською делегацією буде віцепрем'єр Олексій Резніков – "мабуть, це буде навіть до листопада – грудня, як я розумію".

Зверніть увагу: операцію на серці Леоніду Кравчуку робили наприкінці червня. Подробиць щодо цього практично немає, адже родина першого президента просила не коментувати "нічого, крім самого факту".

Леонід Макарович Кравчук – перший президент незалежної України у 1991 – 1994 роках.

Нагадаємо, головою української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Кравчук став у липні 2020 року – на громадських засадах.

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