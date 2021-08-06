Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук. На зустрічі в 1993 році президент Росії Борис Єльцин показав йому важливий документ.

Цікаво Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії, – Кравчук про своє президентство

На запитання журналістів, чи це ілюзія, що після президенства Путіна в Росії провадитиметься інша політика щодо України, Кравчук відповів ствердно.

Це повна ілюзія,

– наголосив політик.

Кравчук про стратегію Кремля

За словами Леоніда Кравчука, якось після зустрічі у Москві із Борисом Єльциним, президент показав йому проєкт одного документ. На ньому побудована уся російська дипломатія. Мовиться про Проєкт закону про основи зовнішньої політики Росії.



Зустріч Кравчука та Єльцина відбулась у Москві, 24 вересня 1993 року / Фото ЕРА

Як зауважив перший український президент, у цьому документі зазначено, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. У Москви немає іншої політики. "Якщо взяти всю історію Росії, то побачите, що вона побудована на великодержавності. "Вона (влада Кремля – 24 канал) не розуміє перемовин. Росія розуміє тільки силу", – підкреслив він.