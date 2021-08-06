Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук. На зустрічі в 1993 році президент Росії Борис Єльцин показав йому важливий документ.

Цікаво Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії, – Кравчук про своє президентство

На запитання журналістів, чи це ілюзія, що після президенства Путіна в Росії провадитиметься інша політика щодо України, Кравчук відповів ствердно.

Це повна ілюзія,
– наголосив політик.

Кравчук про стратегію Кремля

За словами Леоніда Кравчука, якось після зустрічі у Москві із Борисом Єльциним, президент показав йому проєкт одного документ. На ньому побудована уся російська дипломатія. Мовиться про Проєкт закону про основи зовнішньої політики Росії.

кравчук та єльцин
Зустріч Кравчука та Єльцина відбулась у Москві, 24 вересня 1993 року / Фото ЕРА

Як зауважив перший український президент, у цьому документі зазначено, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. У Москви немає іншої політики. "Якщо взяти всю історію Росії, то побачите, що вона побудована на великодержавності. "Вона (влада Кремля – 24 канал) не розуміє перемовин. Росія розуміє тільки силу", – підкреслив він.