Як зізнався Кравчук в інтерв'ю, саме Росія найбільше заважала будувати незалежну Україну.

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Кравчук знав справжню сутність Росії

Перший президент України пригадав, що ще під час навчання у Москві він мав доступ до Ленінської бібліотеки та архівів. Це дало йому змогу отримати дані, до яких майже ніхто не мав доступу. Саме тоді Кравчук дізнався про злочини Кремля та його керівництва.

Я думав, що вона (Росія – 24 канал) зміниться врешті-решт. Що Росія застосовуватиме до інших держав, своїх сусідів не силовий компонент, а дипломатичний. Вона ж залишилася такою, якою була. А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив,

– підсумував Кравчук.

Найбільше досягнення Кравчука

Натомість найбільшим своїм досягнення перший президент вважає підписання історичного документа про розвал Радянського Союзу. Він наголосив: "під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис".

Що варто знати про Леоніда Кравчука

Майбутній перший президент України народився 10 січня 1934 року у селі Великий Житин, що на території сучасної Рівненщини. Свою кар'єру Кравчук розпочав з викладацької діяльності, а згодом пішов у Компартію України.

З березня 1980 року був обраний народним депутатом Верховної Ради УРСР. Вражає, але загальний стаж його депутатської діяльності складає 24 роки.

складає 1 грудня 1991 Леонід Кравчук був обраний президентом України на перших прямих президентських виборах, набравши 61,6% голосів.

30 липня 2020 року очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Додамо, що наразі Леонід Кравчук перебуває у реанімації після операції на серці. 87-річного політика під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Рідні Кравчука попросили медиків утримуватись від коментарів.