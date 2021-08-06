Как признался Кравчук в интервью, именно Россия больше всего мешала строить независимую Украину.
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Кравчук знал истинную сущность России
Первый президент Украины вспомнил, что еще во время учебы в Москве он имел доступ к Ленинской библиотеке и архивам. Это дало ему возможность получить данные, к которым почти никто не имел доступа. Именно тогда Кравчук узнал о преступлениях Кремля и его руководства.
Я думал, что она (Россия – 24 канал) изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический. Она осталась такой, какой была. А я знал много того, с чего должен был делать выводы. Не сделал,
– подытожил Кравчук.
Самое большое достижение Кравчука
Зато самым большим своим достижением первый президент считает подписание исторического документа о развале Советского Союза. Он подчеркнул: "под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись".
Что следует знать о Леониде Кравчуке
- Будущий первый президент Украины родился 10 января 1934 года в селе Большой Житин, что на территории современной Ровненской области. Свою карьеру Кравчук начал с преподавательской деятельности, а затем ушел в Компартию Украины.
- С марта 1980 года был избран народным депутатом Верховной Рады РСФСР. Поразительно, но общий стаж его депутатской деятельности составляет 24 года.
- 1 декабря 1991 года Леонид Кравчук был избран президентом Украины на первых прямых президентских выборах, набрав 61,6% голосов.
- 30 июля 2020 года возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
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Добавим, что сейчас Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце. 87-летнего политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Родные Кравчука попросили медиков воздержаться от комментариев.