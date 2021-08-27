Якихось критично важливих домовленостей на Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі цього дня досягнуто не було. Цікавою, утім, була спроба росіян замаскувати "представницю ДНР", перекинувши її з однієї підгрупи до іншої.

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Підсумки засідання ТКГ по Донбасу 26 серпня

Олексій Резніков нагадав російській делегації, що група тристороння (іноді навіть таке доводиться нагадувати) – у її складі представники ОБСЄ, України та Росії.

Це пов'язано з тим, що росіяни вперто намагаються змусити українців напряму говорити з окупаційними адміністраціями захопленої Росією частини Донбасу.

захопленої Росією частини Донбасу. Відповідно, український віцепрем'єр зацитував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яка під час пресконференції в Києві прямо вказала, що стороною конфлікту з Україною є Росія.

Загалом за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи українська делегація закликала Росію:

Прискорити підготовку до проведення наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Розблокувати нарешті роботу КПВВ із російської сторони.

Забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню.

Реалізувати розмінування раніше визначених 19 ділянок на лінії розмежування.

Росіяни спробували замаскувати "представницю ДНР"

Українська сторона привітала розблокування роботи політичної підгрупи. Це стало можливим, бо відеоконференцію нарешті покинула на вимогу українців така собі Майя Пирогова.

Річ у тім, що ця жінка – громадянка України, засуджена в Україні за тероризм.

Тут передісторія Росія зірвала роботу гуманітарної підгрупи у ТКГ

Російська делегація, утім, спробувала перевести цю "експертку", як написав Олексій Резніков, незрозуміло з яким статусом до гуманітарної підгрупи ТКГ.

Українська делегація, природньо, розцінила цей фінт як свідоме намагання заблокувати обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ.