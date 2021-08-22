Проблеми з виконанням мінських домовленостей мають структурний характер. Про це канцлерка Німеччини заявила 22 серпня під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

Раніше У Зеленського та Меркель розпочалась закрита зустріч у Києві

Росія є учасником цього конфлікту. Правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів,

– заявила Меркель.

Вона додала: "Ми весь час крутимося біля цієї проблеми". Однак домовленості таки привели до певної тиші та врегулювання ситуації на Донбасі.

"Над цим треба постійно працювати. Це не просто", – підкреслила канцлерка.

Зверніть увагу! Меркель прибула до Києва 22 серпня. З президентом Зеленським вона зустрілася у Маріїнському палаці. Політики вже провели розмову тет-а-тет. Напередодні, 20 серпня, канцлерка була у Росії.

Путін каже Зеленському говорити з бойовиками

Раніше президент України запрошував очільника Кремля Володимира Путіна поговорити про Донбас безпосередньо на Сході України. У відповідь російський лідер запросив Зеленського на розмову у Москву, однак наголосив, що про Донбас говорити не буде. Мовляв, хай український президент вирішує всі питання з окупантами.

Крім того, Путін пропонував Франції та Німеччині обговорити перемир'я на Донбасі за участі бойовиків.