Росія запропонувала Франції та Німеччині до 27 квітня обговорити перемир'я на Донбасі. Однак у Кремлі наполягають, що це може відбутись лише за участі бойовиків.

У Москві кажуть, що зустріч можна провести на Донбасі. Про це заявив заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак, повідомляють російські ЗМІ.

До речі Путін не обговорюватиме Крим на можливій зустрічі із Зеленським: такої теми для Кремля нема

Позиція Кремля

Козак стверджує, що під час останньої зустрічі політичних радників нормандського формату, мовляв, через заяви української сторони та "потурання" представників Франції та Німеччини "викреслили будь-які згадки механізмів", які могли б посприяти перемир'ю.

Хоча варто зауважити, що це російські найманці постійно зривають "тишу."

Що цьому передувало

Глава держави Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі. Український лідер додав, що це варто зробити "у будь-якій точці, де йде війна", щоб розблокувати мирне врегулювання.

Натомість очільник Кремля заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві. Однак питання Донбасу Путін не хоче обговорювати. Каже, нібито для цього треба звертатись до бойовиків. Про Крим Путін теж говорити не бажає.

До речі, українська сторона запропонувала прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу стати посередником на переговорах з Росією.

Загострення на Донбасі та біля кордону: головне