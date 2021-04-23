В Кремле готовы встретиться в нормандском формате на Донбассе, но с участием боевиков
Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Однако в Кремле настаивают, что встречу можно провести только при участии боевиков.
Источник:24 канал
В Москве говорят, что встречу можно провести на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщают российские СМИ.
Кстати Путин не будет обсуждать Крым на возможной встрече с Зеленским: такой темы для Кремля нет
Позиция Кремля
Козак утверждает, что во время последней встречи политических советников нормандского формата, мол, из-за заявлений украинской стороны и "попустительства" представителей Франции и Германии "вычеркнули любые упоминания механизмов", которые могли бы поспособствовать перемирию.
Хотя стоит заметить, что это российские наемники постоянно срывают "тишину."
Что этому предшествовало
- Глава государства Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Украинский лидер добавил, что это стоит сделать "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.
- Между тем глава Кремля заявил, что готов принять Зеленского в Москве. Однако вопрос Донбасса Путин не хочет обсуждать. Говорит, якобы для этого надо обращаться к боевикам. О Крыме Путин тоже говорить не желает.
- Кстати, украинская сторона предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.
Обострение на Донбассе и возле границы: главное
- В течение марта-апреля к границам с Украиной и на территорию оккупированного Крыма Россия массово стягивала войска и технику. В Кремле убеждали, якобы для учений.
- Однако украинская разведка предупреждала, что агрессор может готовить провокации.
- 22 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что войска покидают Южный и Западный округа, то есть области возле границы, и возвращаются в места постоянной дислокации.
- Кроме того, обострение возникло на Донбассе. Боевики активизировались и начали почти ежедневно осуществлять прицельные выстрелы.
- В ООС подчеркнули, что оккупанты могут готовить масштабные провокации на Пасху. Они собираются применить вооружение и военную технику с нанесением маскировки, которую используют подразделения ВСУ. Также российские наемники планируют устроить теракт в храме Московского патриархата.
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