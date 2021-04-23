Россия предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить перемирие на Донбассе. Однако в Кремле настаивают, что встречу можно провести только при участии боевиков.

В Москве говорят, что встречу можно провести на Донбассе. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщают российские СМИ.

Кстати Путин не будет обсуждать Крым на возможной встрече с Зеленским: такой темы для Кремля нет

Позиция Кремля

Козак утверждает, что во время последней встречи политических советников нормандского формата, мол, из-за заявлений украинской стороны и "попустительства" представителей Франции и Германии "вычеркнули любые упоминания механизмов", которые могли бы поспособствовать перемирию.

Хотя стоит заметить, что это российские наемники постоянно срывают "тишину."

Что этому предшествовало

Глава государства Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Украинский лидер добавил, что это стоит сделать "в любой точке, где идет война", чтобы разблокировать мирное урегулирование.

Между тем глава Кремля заявил, что готов принять Зеленского в Москве. Однако вопрос Донбасса Путин не хочет обсуждать. Говорит, якобы для этого надо обращаться к боевикам. О Крыме Путин тоже говорить не желает.

Кстати, украинская сторона предложила премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах с Россией.

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