Російські окупаційні війська планують влаштувати провокації на великодні свята. Зокрема, вони хочуть застосувати озброєння та військову техніку з нанесенням маскування типу "піксель", яке використовується підрозділами Збройних Сил України.

Про злочинні наміри бойовиків розповіли у штабі Операції Об'єднаних сил. Одну з таких провокацій запланували на Дебальцевському напрямку.

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Через провокації можуть бути втрати і серед цивільного населення

До схеми планують залучити найманців з так званого "Союзу добровольців Донбасу". Вони мають зімітувати наступ на позиції 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу. Окупанти хочуть зруйнувати інженерно-фортифікаційне обладнання та завдати втрат бригаді.

Важливо! У ООС не виключають, що внаслідок дій бойовиків можливі втрати і серед цивільного населення.

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