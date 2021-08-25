Він замінить першого президента Леоніда Кравчука. Про це повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Резніков замінить Кравчука на засіданні ТКГ

Леонід Кравчук 26 серпня не зможе бути присутнім на засідання представників Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Арестович зауважив, що глава української делегації все ще лікується після перенесеної операції.

Відтак під час переговорів його замінить на цій посаді глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Прессекретар української делегації також відзначив, що наразі рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в перемовинах ТКГ.

Зверніть увагу! Тристороння контактна група відновила роботу одразу після Дня Незалежності України. Всі засідання та зустрічі будуть проводитися в онлайні. У режимі відеоконференцій засідання у підгрупах заплановане на 25 серпня. Загальне засідання глав делегацій відбудеться 26 серпня.

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