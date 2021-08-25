Он заменит первого президента Леонида Кравчука. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Резников заменит Кравчука на заседании ТКГ

Леонид Кравчук 26 августа не сможет присутствовать на заседании представителей Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Арестович отметил, что глава украинской делегации все еще лечится после перенесенной операции.

Поэтому во время переговоров его заменит на этом посту глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Пресс-секретарь украинской делегации также отметил, что пока рано говорить, когда Кравчук снова сможет вернуться к участию в переговорах ТКГ.

Обратите внимание! Трехсторонняя контактная группа возобновила работу сразу после Дня Независимости Украины. Все заседания и встречи будут проводиться в онлайне. В режиме видеоконференций заседание в подгруппах запланировано на 25 августа. Общее заседание глав делегаций состоится 26 августа.

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