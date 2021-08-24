В режиме видеоконференций запланировали заседание в подгруппах 25 августа. Общее заседание глав делегаций состоится 26 августа.
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ТКГ рассмотрит ряд важных вопросов
На заседаниях ТКГ планируют проработать по меньшей мере 6 важных тем, касающихся минских договоренностей, безопасности на Донбассе, обмена пленными, восстановления экономических связей. Повестку дня возглавляет вопрос имплементации минских соглашений и итогов парижского саммита.
В ТКГ хотят обновить план разминирования и возобновить работы контрольных пунктов въезда и выезда в зоне проведения Операции объединенных сил. Откроют и 2 новых КПВВ в Золотом и Счастье. Вопросы будут касаться также безопасности в зоне конфликта и соблюдения режима прекращения огня. Среди других тем:
- политические аспекты в связи с имплементацией минских соглашений;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях;
- восстановление социально-экономических связей через линию соприкосновения.
Заседание ТКГ: последние новости
- Заседание Трехсторонней контактной группы могут перенести из Минска. Рассмотреть этот вопрос планируют после снятия карантинных ограничений.
- В ТКГ заявили, что 3 фактора повлияли на обострение ситуации на Донбассе в августе 2021 года – геополитический, внутрироссийский и военный.