Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что страна-агрессор использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор. Кроме того, Россия пытается путем шантажа влиять на геополитику.
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Какие факторы повлияли на обострение на Донбассе
- Геополитический. В частности, будущие встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом и Ангелой Меркель. По словам Гармаша, еще весной спикер МИД России Мария Захарова заявила, что сближение Украины с НАТО обострит ситуацию на Донбассе.
- Внутрироссийский. Страна-агрессор пытается мобилизовать путинский электорат накануне выборов. В частности, говорится о жителях оккупированных территорий.
- Военный. На оккупированных территориях Донбасса растет уровень недовольства среди населения. Боевики блокируют КПВВ, поэтому люди, в частности, не могут получать пенсии. По словам Гармаша, оккупанты "используют террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий".
Обострение на Донбассе: последние новости
- В августе 2021 года ситуация на Донбассе осложнилась.
- В частности, в течение суток 10 августа 16 раз оккупанты нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов 3 украинских защитников получили ранения. Впоследствии один герой умер в больнице.
- Боевики 11 августа обстреляли Новоселовку-2 в Донецкой области. Жертвой стал 86-летний местный житель. В Офисе генпрокурора сообщили, что боевики открыли огонь из запрещенных артиллерийских систем 122-го калибра.