Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что страна-агрессор использует ситуацию на Донбассе как сдерживающий фактор. Кроме того, Россия пытается путем шантажа влиять на геополитику.

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Какие факторы повлияли на обострение на Донбассе

Геополитический. В частности, будущие встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом и Ангелой Меркель. По словам Гармаша, еще весной спикер МИД России Мария Захарова заявила, что сближение Украины с НАТО обострит ситуацию на Донбассе.

В частности, будущие встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом и Ангелой Меркель. По словам Гармаша, еще весной спикер МИД России Мария Захарова заявила, что сближение Украины с НАТО обострит ситуацию на Донбассе. Внутрироссийский. Страна-агрессор пытается мобилизовать путинский электорат накануне выборов. В частности, говорится о жителях оккупированных территорий.

Страна-агрессор пытается мобилизовать путинский электорат накануне выборов. В частности, говорится о жителях оккупированных территорий. Военный. На оккупированных территориях Донбасса растет уровень недовольства среди населения. Боевики блокируют КПВВ, поэтому люди, в частности, не могут получать пенсии. По словам Гармаша, оккупанты "используют террор мирных жителей с целью очистки от них зоны потенциальной активизации военных действий".

Обострение на Донбассе: последние новости