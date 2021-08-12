Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що країна-агресор використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор. Окрім того, Росія намагається шляхом шантажу впливати на геополітику.

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Що вплинуло на загострення на Донбасі

  • Геополітичний. Зокрема, майбутні зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом та Ангелою Меркель. За словами Гармаша, ще навесні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що зближення України з НАТО загострить ситуацію на Донбасі.
  • Внутрішньоросійський. Країна-агресор намагається мобілізувати путінський електрорат напередодні виборів. Зокрема, мовиться про жителів окупованих територій.
  • Військовий. На окупованих територіях Донбасу зростає рівень невдоволення серед населення. Бойовики блокують КПВВ, тому люди, зокрема, не можуть отримувати пенсії. За словами Гармаша, окупанти "використовують терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій".

Загострення на Донбасі: останні новини

  • У серпні 2021 року ситуація на Донбасі ускладнилася.
  • Зокрема, упродовж доби 10 серпня 16 разів окупанти порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів 3 українських захисників отримали поранення. Згодом один герой помер у лікарні.
  • Бойовики 11 серпня обстріляли Новоселівку-2 на Донеччині. Жертвою став 86-річний місцевий житель. В Офісі генпрокурора повідомили, що бойовики відкрили вогонь зі заборонених артилерійських систем 122-го калібру.