Представник української делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що країна-агресор використовує ситуацію на Донбасі як стримувальний фактор. Окрім того, Росія намагається шляхом шантажу впливати на геополітику.

Зауважте Це слабке місце росіян, – Казанський про обурення Кремля через заяву Зеленського

Що вплинуло на загострення на Донбасі

Геополітичний. Зокрема, майбутні зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом та Ангелою Меркель. За словами Гармаша, ще навесні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що зближення України з НАТО загострить ситуацію на Донбасі.

Зокрема, майбутні зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом та Ангелою Меркель. За словами Гармаша, ще навесні речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що зближення України з НАТО загострить ситуацію на Донбасі. Внутрішньоросійський. Країна-агресор намагається мобілізувати путінський електрорат напередодні виборів. Зокрема, мовиться про жителів окупованих територій.

Країна-агресор намагається мобілізувати путінський електрорат напередодні виборів. Зокрема, мовиться про жителів окупованих територій. Військовий. На окупованих територіях Донбасу зростає рівень невдоволення серед населення. Бойовики блокують КПВВ, тому люди, зокрема, не можуть отримувати пенсії. За словами Гармаша, окупанти "використовують терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій".

Загострення на Донбасі: останні новини