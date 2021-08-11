На Донбасі загинув український воїн

Троє наших захисників зазнали вогнепальних осколкових поранень у районі відповідальності ОТУ "Схід". Їм оперативно надали першу медичну допомогу.

До теми Бойовики поранили 3 бійців ЗСУ: один із них у важкому стані

Після того військових відвезли у госпіталь. Один з них перебував у важкому стані. Зранку 11 серпня стало відомо, що воїну, на жаль, не вдалося вижити. Водночас інші 2 бійців – у задовільному стані під наглядом медиків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким українського героя.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь,

– наголосили у штабі ООС.

Українська сторона СЦКК вже повідомила про порушення бойовиків представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі

Впродовж доби 10 серпня російські найманці активізувалися. Вони 16 разів порушили домовленості щодо режиму тишу.

Відомо, що окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї неподалік Невельського, Мар'їнки, Нью-Йорка, Катеринівки, Пісків, Новоолександрівки, Луганського та Новолуганського.

Бойовики обстріляли з артилерійських систем приватні домоволодіння поблизу Водяного. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу