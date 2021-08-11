На Донбассе погиб украинский воин

Трое наших защитников получили огнестрельные осколочные ранения в районе ответственности ОТГ "Восток". Им оперативно оказали первую медицинскую помощь.

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После того военных отвезли в госпиталь. Один из них находился в тяжелом состоянии. Утром 11 августа стало известно, что воину, к сожалению, не удалось выжить. В то же время другие 2 бойца – в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского героя.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь,

– отметили в штабе ООС.

Украинская сторона ОЦКК уже сообщила о нарушении боевиков представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе

В течение суток 10 августа российские наемники активизировались. Они 16 раз нарушили договоренности относительно режима тишины.

Известно, что оккупанты били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Невельского, Марьинки, Нью-Йорка, Катериновки, Песков, Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.

Боевики обстреляли из артиллерийских систем частные домовладения вблизи Водяного. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала