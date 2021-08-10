Оккупанты открыли огонь в сторону позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Это произошло 10 августа.
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Что известно о состоянии защитников Украины
- Все трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. Им оперативно оказали первую медицинскую помощь.
- После этого раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного бойца – тяжелое, остальных – удовлетворительное.
Ситуация на Донбассе
Боевики цинично нарушают все договоренности о режиме тишины на Донбассе. Они регулярно открывают огонь в сторону позиций ВСУ. К сожалению, с начала 2021 года вражеские обстрелы унесли жизнь 51 бойца.
В результате вражеских атак 7 августа двое защитников Украины получили ранения. Погиб 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка.
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала