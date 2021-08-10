Окупанти відкрили вогонь у бік позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Це сталося 10 серпня.

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Що відомо про стан захисників України

  • Усі троє військовослужбовців зазнали вогнепальних осколкових поранень. Їм оперативно надали першу медичну допомогу.
  • Після цього поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного бійця – тяжкий, інших – задовільний.

Ситуація на Донбасі у серпні

Бойовики цинічно порушують усі домовленості про режим тиші на Донбасі. Вони регулярно відкривають вогонь у бік позицій ЗСУ. На жаль, від початку 2021 року ворожі обстріли забрали життя 51 бійця. Унаслідок ворожих атак 7 серпня двоє захисників України зазнали поранення. Загинув 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка.

Карта окупованих територій
Карта окупованих територій​ / Інфографіка 24 каналу