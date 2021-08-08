Бойовики обстрілювали позиції бійців ЗСУ поблизу Пісків, Шумів, Невельського, Кримського та Золотого-4. Противник гатив з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
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Окупанти поранили двох воїнів
Внаслідок ворожого вогню двоє військових дістали поранення,
– зазначили у штабі ООС.
Захисникам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
- Стан здоров'я одного воїна – важкий. Іншого – задовільний.
Бійці ЗСУ повідомили про дії російських найманців представників ОБСЄ через українську СЦКК.
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