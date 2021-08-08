Боевики обстреливали позиции бойцов ВСУ вблизи Песков, Шумов, Невельского, Крымского и Золотого-4. Противник бил из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Оккупанты ранили двух воинов
Вследствие вражеского огня двое военных получили ранения,
– отметили в штабе ООС.
Защитникам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
- Состояние здоровья одного воина – тяжелое. Другого – удовлетворительное.
Бойцы ВСУ сообщили о действиях российских наемников представителям ОБСЕ через украинскую СЦКК.
Заметьте На Донбассе погиб военный с Сумщины Ярослав Семеняка
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала