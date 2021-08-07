В Сумской областной государственной администрации сообщили, что воин был родом из Конотопского района. Он служил по контракту с июня 2020 года.

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В зоне ООС погиб наш земляк – 32-летний боец ​​из Конотопского района Ярослав Семеняка,

– отметили в ОГА.

"Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела в районе поселка Пески", – добавили в облгосадминистрации.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Ситуация на Донбассе: что известно

С начала текущих суток, 7 августа, российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате вражеских атак погиб боец ​​Вооруженных сил Украины Ярослав Семеняка. Еще один украинский воин получил ранения.

Состояние пострадавшего украинского защитника – средней тяжести. На обстрел противника наши военные открыли огонь.

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