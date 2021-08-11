Це сталося 11 серпня. Трагічну звістку повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОДА та керівник обласної військово-цивільної адміністрації.

Зверніть увагу Агресор спалився: журналіст показав російську міну, яку бойовики кинули на ЗСУ

Що відомо про загиблого

Кириленко уточнив, що ворожий обстріл забрав життя літнього чоловіка – йому було 86 років. На місце виїхали правоохоронці, аби з'ясувати усі обставини.

Де стався обстріл

Зазначимо, що село, яке обстріляли бойовики, належить до Очеретинської громади. Воно розташоване за 16 кілометрів до Ясинуватої.

Де розташована Новоселівка-2: дивіться на карті

Новина доповнюється...