Ще один доказ злочинів росіян на Донбасі

Така міна офіційно перебуває лише на озброєні збройних сил Росії. За слова журналіста, ПОМ-2 скидають з безпілотника або відстрілюють з РПГ.

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Зазвичай, на Донбасі росіяни використовують ПОМ без маркування. Але з цією залізякою вони серйозно промахнулись. На стакані-носії міні – жодних позначок. Та бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимось. Код виробника 583,

– розповів Цаплієнко.

Він додав, що номер збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії.

"Міна автоматично стає доказом воєнних злочинів Росії. А, відтак, сподіваюсь, її побачать і в Міжнародному кримінальному суді", – наголосив журналіст.

Що відомо про міну ПОМ-2Р1БС

За словами Цаплієнка, таку міну можна встановлювати вручну. Її слід кинути, як гранату. Після того ПОМ-2Р1БС зводиться у бойове положення і викидає 4 нитки – датчики цілі. Легке торкання до одного з них – фатальне. Розмінувати таку міну неможливо. Її можна лише підірвати.

Зверніть увагу! З початку доби 10 серпня проросійські бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим тиші. Вони обстрілювали позиції Збройних сил України біля Водяного, Невельського та Мар'їнки.



Внаслідок ворожих дій 3 наших бійців зазнали вогнепальних осколкових поранень. Наразі воїни перебувають у госпіталі. Один з них – у важкому стані.