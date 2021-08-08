Загалом за підозрою у вчиненні кримінальних порушень затримали 7 осіб, які намагалися перетнути блокпост.
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Гвардійці перевірили декілька десятків тисяч осіб
Метою роботи Національної гвардії України на блокпостах є перешкоджання незаконному вивезенню в Україну зброї та наркотиків. Також одним із пріоритетних завдань є виявлення та затримання осіб, які порушили закон України.
За останній тиждень Нацгвардія перевірила на блокпостах близько 56 тисяч осіб та майже 33 тисячі транспортних засобів. Під час перевірок, окрім 7 підозрюваних у вчиненні злочинів, виявили ще 108 адміністративних правопорушень і склали відповідні протоколи.
Деталей про затримання російського бойовика у штабі ООС не повідомили.
Війна на Донбасі: останні новини
- Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші. 7 серпня під час однієї з атак, окупанти поранили двох українських військових.
- 32-річний Ярослав Семеняка із Сумщини загинув, а другий військовий перебуває у лікарні в стані середньої важкості.
- У відповідь на атаки бойовиків, українські військові відкрили вогонь. Також бійці ЗСУ повідомили ОБСЄ про атаки зі сторони окупантів.