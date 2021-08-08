В целом по подозрению в совершении уголовных нарушений задержали 7 человек, которые пытались пересечь блокпост.

Обратите внимание Детскую гвардию Путина оккупанты учили стрелять из танка на Луганщине: видео

Гвардейцы проверили несколько десятков тысяч человек

Целью работы Национальной гвардии Украины на блокпостах является препятствование незаконному вывозу в Украину оружия и наркотиков. Также одной из приоритетных задач является выявление и задержание лиц, нарушивших закон Украины.

За последнюю неделю Нацгвардия проверила на блокпостах около 56 тысяч человек и почти 33 тысячи транспортных средств. Во время проверок, кроме 7 подозреваемых в совершении преступлений, обнаружили еще 108 административных правонарушений и составили соответствующие протоколы.

Деталей о задержании российского боевика в штабе ООС не сообщили.

Война на Донбассе: последние новости