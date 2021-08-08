В целом по подозрению в совершении уголовных нарушений задержали 7 человек, которые пытались пересечь блокпост.
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Гвардейцы проверили несколько десятков тысяч человек
Целью работы Национальной гвардии Украины на блокпостах является препятствование незаконному вывозу в Украину оружия и наркотиков. Также одной из приоритетных задач является выявление и задержание лиц, нарушивших закон Украины.
За последнюю неделю Нацгвардия проверила на блокпостах около 56 тысяч человек и почти 33 тысячи транспортных средств. Во время проверок, кроме 7 подозреваемых в совершении преступлений, обнаружили еще 108 административных правонарушений и составили соответствующие протоколы.
Деталей о задержании российского боевика в штабе ООС не сообщили.
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- Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины. 7 августа во время одной из атак оккупанты ранили двух украинских военных.
- 32-летний Ярослав Семеняка из Сумщины погиб, а второй военный находится в больнице в состоянии средней тяжести.
- В ответ на атаки боевиков украинские военные открыли огонь. Также бойцы ВСУ сообщили ОБСЕ об атаках со стороны оккупантов.