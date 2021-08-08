Соответствующее видео появилось в сети 7 августа. На кадрах видно, как группу детей привезли на полигон.
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Детская гвардия Путина на оккупированной Луганщине: детали
Ролик является фрагментом новостного сюжета. На кадрах диктор говорит, что осмотр танка – это самый интересный момент экскурсии.
Далее показывают, как дети осматривают военную технику. Боевики также не остались в долгу и продемонстрировали свои так называемые навыки.
В конце экскурсии дети в лучших традициях советского воспитания поблагодарили убийц украинских военных.
Смотрите видео, как на оккупированной Луганщине дети укрощали танк
Дети – члены "Юнармии"
Об этом свидетельствует подпись к одному из спикеров на видео. Кроме того, дети были одеты в военную форму и имели красные береты с погонами.
Полное название организации, которая таким образом обучает подростков, – "Молодая гвардия – Юнармия".
Добавим, что ранее оккупанты приучали детей к войне в Донецке. Также несколько таких случаев было в Крыму.
Что такое "Юнармия"Это молодежная российская организация, якобы направлена на патриотическое воспитание детей и подростков. Однако эксперты считают, что таким образом власти России готовят молодое поколение к войне.
Особое развитие в России движение приобрело в 2017-м. Тогда буквально за год количество участников выросло с нескольких сотен до 30 тысяч.