Відповідне відео з'явилося в мережі 7 серпня. На кадрах видно, як групу дітей привезли на полігон.
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Малята-путінята на окупованій Луганщині: деталі
Ролик є фрагментом новинного сюжету. На кадрах диктор говорить, що огляд танку – це найцікавіший момент екскурсії.
Далі проказують, як діти оглядають військову техніку. Бойовики також не залишилися у боргу та продемонстрували свої так звані навички.
Наприкінці екскурсії діти в найкращих традиціях радянського виховання подякували вбивцям українських військових.
Дивіться відео, як на окупованій Луганщині діти опановували танк
Діти – члени "Юнармії"
Про це свідчить підпис до одного зі спікерів на відео. Крім того, діти були одягненими у військову форму та мали червоні берети з погонами.
Повна назва організації, що так навчає підлітків, – "Молода гвардія – Юнармія".
Додамо, що раніше окупанти привчали дітей до війни у Донецьку. Також кілька таких випадків було в Криму.
Що таке "Юнармія"Це молодіжна російська організація, нібито спрямована на патріотичне виховання дітей та підлітків. Однак експерти вважають, що у такий спосіб влада Росії готує молоде покоління до війни.
Особливого розвитку в Росії рух набув у 2017-му. Тоді буквально за рік кількість його учасників зросла з кількох сотень до 30 тисяч.