Все це відбувається в окупованому Джанкої. Відповідні кадри опублікував у своєму телеграмі військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Військовий табір замість відпочинку

Так, за його словами, діти в окупованому Криму проводять літні канікули. Замість відпочинку їм доводиться відпрацьовувати завдання російських окупантів.

"Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків", – підкреслив Штефан.

Мілітаризація дітей в окупованому Криму: дивіться відео

Російська армія в окупованому Криму

  • Мілітаризація дітей в окупованому Криму відбувається вже упродовж тривалого періоду. Російських армійців не зупиняє юний вік.
  • У Севастополі, наприклад, на базі міського Будинку офіцерів у 2019 році створили так званий "будинок юнармії".
  • Військові часто дають школярам зброю та вчать з нею поводитись, розповідають про "славу російського війська та його подвиги".