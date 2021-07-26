Все это происходит в оккупированном Джанкое. Соответствующие кадры опубликовал в своей телеграмме военный ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".
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Военный лагерь вместо отдыха
Так, по его словам, дети в оккупированном Крыму проводят летние каникулы. Вместо отдыха им приходится отрабатывать задачи российских оккупантов.
"Российские оккупанты не упускают ни одного мгновения для своей коварной пропаганды и милитаризации украинских детей и подростков", – подчеркнул Штефан.
Милитаризация детей в оккупированном Крыму: смотрите видео
Российская армия в оккупированном Крыму
- Милитаризация детей в оккупированном Крыму происходит уже на протяжении длительного периода. Российских армейцев не останавливает юный возраст.
- В Севастополе, например, на базе Городского Дома офицеров в 2019 году создали так называемый "дом юнармии".
- Военные часто дают школьникам оружие и учат с ним обращаться, рассказывают о "славе русского войска и его подвигах".