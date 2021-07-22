Під час розвідки на основі відкритих джерел виявили нові докази участі кількох кораблів згаданої бригади в агресії проти України. Морський тральщик "Іван Голубець" зі складу 68 бригади кораблів охорони водного району також брав участь в окупації.

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Десантний корабель "Ямал"

В агресії проти України, Грузії та Сирії брав участь зокрема великий десантний корабель "Ямал" зі складу 197 бригади. За рік до початку російсько-грузинської війни, у липні 2007 року, командиром судна став капітан 2 рангу Олександр Борисович Кононенко.

У серпні 2008 року Росія напала на Грузію. Російських десантників у "гарячу точку" перекинули 2 російських великих десантних кораблі – "Ямал" і "Саратов". Вони залишалися там для виконання бойових завдань до вересня 2008 року.

За участь в окупації Грузії Олександр Кононенко отримав нагороду – медаль ордена "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня з мечами.

Брав участь "Ямал" і в "сирійському експресі". На той час командиром корабля був капітан 3 рангу Олексій Сергійович Грицай. У грудні 2013 року він уже мав звання капітана 2 рангу, а станом на травень 2019 року зафіксувався на посаді начальника штабу бригади десантних кораблів Балтійського флоту.



Олексій Грицай / Скриншот з відео

Батько Олексія Грицая – капітан 1 рангу запасу Сергій Петрович Грицай – після окупації Криму, у квітні 2014 року, був призначений начальником 205 загону управління допоміжного флоту Росії в тимчасово окупованому Криму. Вписаний у базу даних Центру "Миротворець".



Сергій Грицай у базі "Миротворець" / Фото InformNapalm

Після окупації Криму – "сирійський експрес"

Тепер про Крим. Відомо, що на медалі за окупацію півострова вказані дати 20 лютого – 18 березня 2014 року. "Ямал" з 20 лютого перебував у черговому поході в складі "сирійського експреса" і повернувся в Чорне море 4 березня 2014 року.

Цікаво, що моряк "Ямала" Михайло Шевченко, фігурант нашого розслідування, писав про отриману ним медаль за окупацію Криму, що росіяни брали в ній участь, а потім "втекли" в Сирію. Це підтверджується даними зафіксованих походів корабля.



Медаль за окупацію Криму / Фото InformNapalm

ВДК "Ямал" повернувся з походу 4 березня 2014 року і вирушив у черговий похід у складі "сирійського експреса" 10 квітня. Медаль Шевченка датована 17 квітня 2014 року.



Походи корабля / Фото InformNapalm

Командиром корабля на той час вже був уродженець міста Калінінград капітан 3-го рангу Валерій Олегович Поляков. За участь в окупації українського Криму і Сирії він достроково отримав звання капітана 2 рангу і медалі "За повернення Криму" та "Учаснику воєнної операції в Сирії".



Валерій Поляков / Фото "Военный журнал"

"Іван Голубець"

Командиром морського тральщика "Іван Голубець", який також брав участь в окупації українського півострова, на початку 14 року був капітан-лейтенант Валентин Тютькало. На одному з відео його помітили з медаллю "За повернення Криму".



Тральщик "Іван Голубець" / Фото з сайту syria.liveuamap.com



Валентин Тютькало / Скриншот з відео

Морський тральщик "Іван Голубець" входить до складу 68-ї бригади кораблів охорони водного району, базується в місті Севастополь, у тимчасово окупованому Криму. У переліку підрозділів збройних сил Росії, залучених до спецоперації захоплення Криму, 68 бригада і кораблі з її складу не фігурують. Тож перелік потребує оновлення.

"Ковровець"

Станом на вересень 2020 року Валентин Тютькало має звання капітана 2 рангу. Цікаво, що його рідний брат Антон Тютькало також служив у 68 бригаді. Перед окупацією Криму в лютому 2014 року, він був командиром тральщика "Ковровець".



Інформація про братів Тютькало / Фото InformNapalm

Цікаво, що "Ковровець" під командуванням Антона Тютькала виконував завдання з охорони Олімпіади-2014 в Сочі.

Легенда про "Олімпіаду в Сочі"

На думку екскомандувача Військово-Морських сил України Сергія Гайдука, Росія у 2014 році використала легенду "Олімпіада в Сочі" для доставлення своїх підрозділів сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ до Криму.



Сергій Гайдук / Фото AP

З посади командира "Ковровця" Антон Тютькало пішов на підвищення – у відділ кадрів 68 бригади. Там він займався комплектацією окупаційного російського контингенту в Криму, аж поки не отримав нове звання – капітан 3 рангу.

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Сподіваємося, інформація, викладена у цьому OSINT-розслідуванні, доповнить дані правоохоронних органів України щодо російських військових кораблів, які брали безпосередню участь в агресії проти України та окупації українського Криму.