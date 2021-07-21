Секретаріат забезпечував синхронний переклад з ерзянської на англійську. Виступ транслювався по телебаченню ООН. За спиною доповідача знаходились 2 прапори – України та національний прапор ерзян.

До теми Росію можуть не пустити на сесію Генасамблеї ООН

Український прапор був поряд з ерзянським, бо саме українська делегація надала можливість виступити в ООН представнику корінного народу Росії по своїй квоті, оскільки в самій Росії відбувається етноцид корінних народів.

Лідер ерзян виступив зі звинуваченнями на адресу Росії

Про деталі цієї історичної події повідомили також на офіційній сторінці Центру дослідження безпекового середовища "Прометей". Ерзянський лідер виступив в ООН зі звинуваченнями на адресу Москви.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію: "Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду".

Зверніть увагу Фальсифікатор історії: де, як і чому Путін набрехав у скандальній статті

У своєму виступі Сиресь Боляєнь гостро розкритикував політику Росії щодо національних республік та корінних народів. За останніх 30 років ерзя з мільйонної нації перетворились на невеличку етнічну групу, на межі цілковитого зникнення – без війни, без епідемій і примусових депортацій, сказав Боляєнь. В схожій ситуації опинились:

мокша;

удмурти;

марі;

чуваші;

башкири;

і навіть татари.

Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу – переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний, зауважив лідер ерзян.

Крок до підтримки корінних народів

Виступ головного старійшини ерзянського народу на майданчику в ООН можна вважати значним кроком вперед з боку України на підтримку корінних народів Росії, проти яких відбувається етноцид у самій Росії. Аналітик Центру дослідження безпекового середовища "Прометей" Павло Подобєд зазначив, що Україна повинна мати власну політику щодо Росії, а не лише закликати всіх довкола "врятувати і допомогти".

Наша політика щодо Москви має бути наступальною і асиметричною. Ми повинні стати адвокатом і голосом корінних народів РФ на міжнародній арені,

– сказав Подобєд.

Важливо Вщент руйнує міфи Росії, – Чубаров про ухвалення закону щодо корінних народів

Сиресь Бояєнь був обраний головним старійшиною ерзянського народу у 2019 році. З огляду на загострення політичних репресій проти активістів національних рухів в Росії, церемонію інавгурації нового старійшини вирішили провести на еміграції – тобто в Україні.