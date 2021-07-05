Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що США начебто "махлюють". Російську команду нібито без жодних підстав вписують у загальну канву російсько-американських відносин.

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Дипломат країни-окупанта також обурився, що Штати нібито ставлять Росію у нерівне становище з країнами, які не мають таких проблем.

Полянський назвав візові обмеження суттєвою проблемою для захисту інтересів Росії у справах ООН.

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