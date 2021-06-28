Вимушені обмеження набудуть чинності з 1 серпня. Про це в коментарі російському виданню розповів посол США в Росії Джодж Салліван.

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Він підкреслив, що через російські обмеження в дипломатичних відомтвах США з серпня працюватиме дуже мало людей. Тож дипломати не зможуть надавати послуг, яких потребують як американці, так і росіяни.

Це не просто перешкода з точки зору відносин між США і Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств – як американських, так і російських,

– наголосив посол.

Він наголосив, що через скорочення кількості працівників консульські служби не зможуть опрацьовувати будь-яку кількість заяв на візи.

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