Вынужденные ограничения вступят в силу с 1 августа. Об этом в комментарии российскому изданию рассказал посол США в России Джордж Салливан.
К слову Премьер Чехии уверен, что Россия причастна к взрывам в Врбетице
Он подчеркнул, что через российские ограничения в дипломатических видомтвах США с августа будет работать очень мало людей. Поэтому дипломаты не смогут оказывать услуги, в которых нуждаются как американцы, так и русские.
Это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских,
– отметил посол.
Он отметил, что из-за сокращения количества работников консульские службы не смогут обрабатывать любое количество заявлений на визы.
Почему США имеет сокращенное диппредставительство
- В отношениях США и России наступил очередной "черный" этап после расследования в Чехии, которое доказало причастность России к взрывам в Врбетицях, а также после заявления Джо Байдена о Путине убийце.
- Тогда Кремль отозвал своего посла, а США внес в список "недружественных" государств и обязал сократить дипломатическое представительство и запретил нанимать россиян для работы в дипломатических ведомствах.