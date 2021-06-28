Вынужденные ограничения вступят в силу с 1 августа. Об этом в комментарии российскому изданию рассказал посол США в России Джордж Салливан.

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Он подчеркнул, что через российские ограничения в дипломатических видомтвах США с августа будет работать очень мало людей. Поэтому дипломаты не смогут оказывать услуги, в которых нуждаются как американцы, так и русские.

Это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских,

– отметил посол.

Он отметил, что из-за сокращения количества работников консульские службы не смогут обрабатывать любое количество заявлений на визы.

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