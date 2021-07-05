Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США якобы "махлюют". Российскую команду якобы без всяких оснований вписывают в общую канву российско-американских отношений.
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Дипломат страны-оккупанта также возмутился, что Штаты якобы ставят Россию в неравное положение со странами, которые не имеют таких проблем.
Полянский назвал визовые ограничения существенной проблемой для защиты интересов России по делам ООН.
США отменяют визы для россиян: главное
- Посол США в России Джон Салливан рассказал, что россиянам с августа перестанут выдавать визы в Штаты. Причиной стало сокращение дипломатического представительства США в России. Ранее Кремль внес США в список "недружественных" государств и обязал сократить дипломатическое представительство, а также – запретил нанимать россиян для работы в дипломатических ведомствах.
- С августа в дипломатических ведомствах США на российских территориях будет работать очень мало дипломатов. Они не смогут предоставлять все услуги, которые потребуют люди.
- Посол заявил, что это – не только препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Отмена выдачи виз будет иметь "серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских".