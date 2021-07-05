Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США якобы "махлюют". Российскую команду якобы без всяких оснований вписывают в общую канву российско-американских отношений.

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Дипломат страны-оккупанта также возмутился, что Штаты якобы ставят Россию в неравное положение со странами, которые не имеют таких проблем.

Полянский назвал визовые ограничения существенной проблемой для защиты интересов России по делам ООН.

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