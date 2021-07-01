Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Наразі законом України нарешті дали поняття корінним народам і визначили, хто є ними.

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Рефат Чубаров зазначив, що так сталося, що всі 3 корінні народи України – кримські татари, караїми та кримчаки – з однієї території, Криму, який окупований Росією.

"Цей закон, в першу чергу, дає можливості для того, щоб корінні народи, спираючись на українську державу, могли зберегтися, розвиватися і мати гарантії на своє майбутнє", – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чому закон обурив Кремль

"Цей закон вщент руйнує російські міфи щодо Криму, щодо російської історії, яку Кремль намагається вкорінити в Криму. Цей закон говорить про те, що росіяни, які намагаються знайти в нашій кримській землі якісь свої духовні скрепи, вони є не іншими як колонізаторами цієї території", – сказав Рефат Чубаров.

Саме тому Москва так шалено виступила проти цього закону. Голова Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що перебуваючи 30 років в українській політиці, не пам'ятає жодного проєкту закону, який би викликав таку шалену атаку з боку Кремля.

Російські політки розуміють, що цей закон наближає один із тих кроків України, які наближають деокупацію Криму. Цей закон дає можливості Україні залучити такий пласт міжнародного права, як права корінних народів,

– сказав Чубаров.

Рефат Чубаров про закон щодо корінних народів: дивіться відео 24 каналу

Закон щодо корінних народів: коротко