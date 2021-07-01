Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Сейчас законом Украины наконец дали определение коренным народам и определили, кто ими является.

К теме Верховная Рада приняла закон о коренных народах

Рефат Чубаров отметил, что так случилось, что все 3 коренных народа Украины – крымские татары, караимы и крымчаки – из одной территории, Крыма, который оккупировала Россия.

"Этот закон, в первую очередь, дает возможности для того, чтобы коренные народы, опираясь на украинское государство, могли сохраниться, развиваться и иметь гарантии на свое будущее", – сказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Почему закон возмутил Кремль

"Этот закон полностью разрушает российские мифы касательно Крыма, российской истории, которую Кремль пытается внедрить в Крыму. Этот закон говорит о том, что россияне, которые пытаются найти в нашей крымской земле какие-то свои духовные скрепы, являются не кем иным как колонизаторами этой территории", – сказал Рефат Чубаров.

Именно поэтому Москва так громко выступила против этого закона. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа заметил, что находясь 30 лет в украинской политике, не помнит ни одного проекта закона, который бы вызвал такую ​​яростную атаку со стороны Кремля.

Российские политики понимают, что этот закон приближает один из тех шагов Украины, которые приближают деоккупацию Крыма. Этот закон позволяет Украине привлечь такой пласт международного права, как права коренных народов,

– сказал Чубаров.

Рефат Чубаров о законе о коренных народах: смотрите видео 24 канала

Закон о коренных народах: коротко