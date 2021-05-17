Россия продолжает готовить молодежь к войне. Оккупанты используют детей для дальнейшего участия в военных конфликтах по всему миру.

Об этом написал военнослужащий Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, с позывным "Штирлиц" в своем телеграм-канале. По его данным, тренировки провели 15 мая 2021 года.

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Воин ВСУ о "Юнармии"

Анатолий Штирлиц сравнил "Юнармию" России с Гитлерюгенд – молодежной нацистской военизированной организацией, назвав ее "Путлерюгендом".

Сломанная психика, психоз "пабедоносия" и, как следствие, очередной теракт. В котором обвинят, конечно, интернет,

– написал Штирлиц.

Россияне провели тренировку "Юнармии" в Донецке / Фото и коллажи из телеграммы Анатолия Штирлица

"Юнармия" России: коротко о главном

"Юнармия" – это молодежная российская организация, которая якобы направлена на патриотическое воспитание детей и подростков. Однако эксперты считают, что таким образом власти России готовит молодое поколение к войне.

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Кроме того, участники организации неоднократно попадали в курьезные ситуации. Например, недавно, дети вышли на парад с портретами Владимира Путина. Детей в школе фактически заставляют присоединиться к организации.