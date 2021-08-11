Это произошло 11 августа. Трагическое известие сообщил Павел Кириленко – глава Донецкой ОГА и руководитель областной военно-гражданской администрации.

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Что известно о погибшем

Кириленко уточнил, что вражеский обстрел унес жизнь пожилого мужчины – ему было 86 лет. На место выехали правоохранители, чтобы выяснить все обстоятельства.

Где произошел обстрел

Отметим, что село, которое обстреляли боевики, относится к Очеретинской общине. Оно расположено в 16 километрах от Ясиноватой.

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Ранее пострадал мужчина в Красногоровке

5 августа боевики обстреляли жилой дом в Красногоровке, что в Донецкой области. 56-летнего местного жителя с осколочным ранением доставили в больницу. Он получил многочисленные телесные повреждения, находясь в собственной квартире.

Ситуация на Донбассе

Российские наемники продолжают цинично игнорировать все договоренности о перемирии. Только за прошедшие сутки, 10 августа, они 16 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Били в сторону позиций ВСУ возле Водяного, Невельского, Марьинки, Нью-Йорка, Катериновки, Новоалександровки, Луганского, Новоголуганского и в направлении поселка Пески.

Вследствие вражеского обстрела 3 защитников Украины получили ранения. Один из них находился в тяжелом состоянии, военный умер в госпитале.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала