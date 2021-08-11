Таку думку висловив у трансляції 24 каналу журналіст та учасник Тристоронньої контактної групи Денис Казанський. Він пояснив, що проросійські жителі Донбасу – це їхній так званий електорат.
До теми Їдьте у Росію, – Зеленський звернувся до проросійських мешканців Донбасу
"Президент Зеленський не сказав нічого образливого і не розпалював ворожнечу. Він сказав правильно – якщо люди хочуть жити в Росії, то навіщо їм страждати?", – запевнив Казанський.
За його словами, всі будуть щасливі, якщо ці люди зроблять такий вибір. У такий спосіб буде також простіше відновлювати Донбас та покращувати проукраїнську позицію у цьому регіоні.
Зрозуміло, чому це викликало обурення (у Росії – 24 канал). Це слабке місце росіян. Вони розуміють, що це удар по людях, на яких вони там спираються,
– пояснив Казанський.
Трансляція Дениса Казанського на 24 каналі: дивіться відео
Заява Зеленського: про що мовиться
- Відповідний заклик у серпня президент озвучив в ефірі телеканалу "Дом".
- Зеленський запевнив, що Донбас ніколи не буде російською територією. Саме тому мешканцям необхідно зробити вибір.
- У Росії натомість зухвало порадили Зеленському запропонувати поїхати тим, "хто рветься в ЄС і НАТО".